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14.09.2018 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области массажистка сломала шею грудному ребенку

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области направлено в суд уголовное дело в отношении массажистки, сломавшей шею грудному ребенку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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По версии следствия, в марте этого года в Дальнеконстантиновском районе 47-летняя женщина без медицинского образования в результате массажа, рекомендованного неврологом, причинила грудному ребенку закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.

Уточняется, что обвиняемая уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу. Когда ребенок попытался поднять голову, она дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо.

После процедуры состояние младенца резко ухудшилось, наступила клиническая смерть, попытки врачей Дальнеконстантиновской ЦРБ спасти ребенка успехом не увенчались, на следующий день он скончался.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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