В Пермском крае ураган снес крыши домов

В Красновишерске ураган повредил крыши трех пятиэтажных зданий. Помимо этого, шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии в 58 населенных пунктах региона, где проживают более шести тысяч человек.

Как пояснили ГУ МЧС России по Пермскому краю, помимо жилых домов от урагана пострадали здания Дома спорта и детского сада. Кроме того, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения транспортных средств.

В некоторых районах края зафиксированы случаи аварийного отключения электроэнергии. В настоящее время на месте происшествия работают коммунальные службы и бригады энергетиков.