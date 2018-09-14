В Самаре задержали грабителя, напавшего с ножом на продавца магазина

В Самарской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на покупателя и продавца магазина. Об этом "РГ" сообщил в пятницу, 14 сентября, представитель ГУ МВД по региону.

Предполагаемый злоумышленник задержан в одном из сел Волжского района Самары, уточнили в полиции.

Преступление произошло 7 сентября около 21.30 по местному времени в магазине на окраине Самары - на 18 километре Московского шоссе. Мужчина, прежде чем похитить из кассы выручку (а там оказалось всего пара тысяч рублей) ранил покупателя и продавца. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Инцидент зафиксирован камерой наблюдения. В соцсетях разместили запись, на которой видно, как мужчина с пакетом на голове проходит в магазин. Он потребовал выручку из кассы, угрожая ножом покупательнице. Продавец отказала злоумышленнику, тогда он ударил посетительницу торговой точки. Сотрудница магазина попыталась вступиться за потерпевшую с помощью швабры, но мужчина ударил ножом и ее. После чего он забрал деньги из кассы и скрылся.