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14.09.2018 03:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ставрополье уголовника случайно отпустили на свободу

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Небрежность сотрудников исправительной колонии №2 УФСИН России по Ставропольскому краю позволила заключенному выйти на свободу раньше срока. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставрополью, против сотрудников учреждения уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: depositphotos.com
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"В августе Кочубеевский районный суд удовлетворил ходатайство заключенного о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Сотрудники колонии по небрежности включили его в список лиц, которым суд заменил меру наказания на исправительные работы, в результате заключенный был освобожден", - рассказали в пресс-службе СУ СКР Ставрополья.

Ошибку быстро обнаружили и уже через несколько дней мужчину снова задержали и вернули в колонию. Сотрудников ИК допросили, устанавливаются все причастные к инциденту лица. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

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