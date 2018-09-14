Пособник боевиков ликвидирован в Дагестане

В Дагестане ликвидирован представитель незаконного вооруженного формирования. Инцидент произошел на одной из трасс в Хасавюртовском районе республики.

Когда сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль для проверки, из салона машины была открыта стрельба, завязалась перестрелка. В итоге автомобиль загорелся, злоумышленник погиб.

"Предварительно, личность уничтоженного установлена: активный пособник местной бандгруппы", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что стражи порядка не пострадали.