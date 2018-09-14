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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пособник боевиков ликвидирован в Дагестане

В Дагестане ликвидирован представитель незаконного вооруженного формирования. Инцидент произошел на одной из трасс в Хасавюртовском районе республики.

Фото: depositphotos.com
Установлена личность уничтоженного в Дагестане боевика

Когда сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль для проверки, из салона машины была открыта стрельба, завязалась перестрелка. В итоге автомобиль загорелся, злоумышленник погиб.

"Предварительно, личность уничтоженного установлена: активный пособник местной бандгруппы", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что стражи порядка не пострадали.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Министерство внутренних дел Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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