В Дагестане в ходе перестрелки уничтожен боевик

В Дагестане подразделением сил специального назначения в ходе перестрелки был ликвидирован вооруженный пистолетом боевик.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ, инцидент произошел поздно вечером 13 сентября на федеральной трассе между селами Костек Хасавюртовского района и Чонтаул Кизилюртовского района.

Во время проведения контртеррористической операции патруль попытался остановить для проверки документов легковой автомобиль. Однако водитель машины начал стрелять по спецназовцам из пистолета. Ответным огнем боевик был нейтрализован.

"На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди силовиков нет", - говорится в сообщении ведомства.

Кстати

Первого сентября в Хасавюртовском районе Дагестана при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесу у села Тотурбийкала ликвидирован бывший главарь местной банды Абас Хубаев. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и гранаты.