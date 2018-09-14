Карельские приставы перечислили долг тезке взыскательницы

Служба судебных приставов Карелии несколько лет перечисляла деньги жительнице города Кондопоги, которая не имела на них никакого права. В ведомстве назначили служебную проверку.

Еще в 2015 году в службу приставов поступило решение Кондопожского городского суда о взыскании с одного гражданина 104 тысяч 744 рублей в пользу 58-летней женщины. Последняя денег так и не дождалась. А потом выяснилось, что средства регулярно переводились, но на счет ее полной тезки, только сорокалетней.

Всего приставы перечислили почти 97 тысяч рублей. Как добавляет пресс-служба регионального УФССП, суммы, взысканные с должника в 2015 году, были перечислены по верным реквизитам. Но со следующего года судебным приставом-исполнителем в постановление был внесен другой расчетный счет. Поэтому деньги и перечислялись по неверным реквизитам.

Женщине, которая необоснованно получала деньги, вручили претензионное письмо об их возврате. Она с этим согласилась, но перечислить всю сумму сразу не может. Ведомство направило исковое заявление в суд. А в Кондопожском отделе судебных приставов проведут служебную проверку и дадут оценку действиям виновных сотрудников.