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14.09.2018 20:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области завели дело по факту гибели ребенка

Следователи Калининградской области возбудили уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в тракторном прицепе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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По данным ведомства, трагедия произошла 18 августа в поселке Славского района области. В дневное время ребенок забрался в прицеп трактора, в котором находились четыре бочки, частично заполненные водой. Внезапно прицеп начал самопроизвольное движение, в результате чего ребенок оказался зажатым между емкостями, в которые в этот момент продолжалась накачка воды. От полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице.

В рамках возбужденного дела следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Назначен ряд экспертиз. Ведется поиск обвиняемого. В ведомстве также подчеркнули, что родителям необходимо обеспечивать безопасность досуга детей, а также не оставлять их без присмотра.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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