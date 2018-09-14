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14.09.2018 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на мать завели дело о доведении ребенка до истощения

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении матери, доведшей собственного грудного младенца до крайнего истощения - в итоге ребенка пришлось отвезти в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, 8 сентября мальчика 2017 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Петербурге у младенца диагностировали дистрофию из-за диеты матери

Выяснилось, что 25-летняя мать кормила сына грудным молоком только раз в сутки и довела ребенка до крайней степени истощения. Органы опеки давно беспокоились за мальчика, который практически с рождения жил в антисанитарных условиях и явно недоедал - по крайней мере, врачи замечали, что в весе он не прибавляет. Более того, ребенка с явными признаками дистрофии уже лечили в больнице, но после выписки семья исчезла из поля зрения чиновников.

- Родители с ребенком переехали в другой район, где их никто не знал. На прошлой неделе папа мальчика вызвал скорую помощь, испугавшись за его состояние. При госпитализации малыша сразу поместили в реанимацию, где он находился четыре дня, - отмечается на официальном сайте детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой. - На данный момент ребенок переведен в обычную палату, но вопрос о его выписке пока не стоит. Мать находится с малышом, однако, по мнению врачей, женщине самой нужна медицинская помощь. Она не может ухаживать за сыном, так как больше года практически ничего не ела и сильно ослабла. По словам отца мальчика, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком.

Сейчас младенцу оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Что же касается женщины - решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрания меры пресечения.

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