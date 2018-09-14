В Петербурге водитель и трое детей пострадали в ДТП

В Красносельском районе Петербурга четыре человека - мужчина и трое детей - пострадали в ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 13.30 на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара.

По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем Mercedes врезался в Ford под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате в протараненной иномарке пострадали сам водитель и трое мальчиков десяти, девяти и семи лет. Все они получили легкие и средние травмы, ребят отвезли в больницу.

По факту ДТП началась проверка УГИБДД.