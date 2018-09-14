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14.09.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Карелии за двух застреленных лосих заплатит 800 тысяч

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Житель Пряжинского района Карелии ответит за отстрел двух лосих. Ему предъявили иск в 800 тысяч рублей. Мировой суд признал мужчину виновным по статье 258 УК РФ - "Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба". Об этом сообщает республиканская прокуратура.

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В апреле нынешнего года в лесу у деревни Важинская пристань мужчина, не имея разрешения, застрелил двух лосих, причем одна вынашивала двоих детенышей. Лосята также погибли. Следы преступления заметили местные жители. Они и сообщили в полицию, которая быстро нашла виновного.

Суд приговорил браконьера к 240 часам обязательных работ. Кроме того, удовлетворил и иск министерства природных ресурсов и экологии Карелии о взыскании с осужденного 800 тысяч рублей в возмещение ущерба. Конфискован и карабин с оптическим прицелом.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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