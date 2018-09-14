На Дону прокуратура проверит видео, где давят птиц бульдозером

В Ростовской области региональная прокуратура проводит проверку видео, в котором бульдозер давит живых индеек.

В ролике, продолжительностью около одной минуты, показано, как женщины в халатах забивают живых индюшек и цыплят палками, а потом разбегающуюся птицу ковшом и гусеницами давит автопогрузчик.

"По факту появления видеоролика организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

В свою очередь представители компании "Евродон" сообщили, что проведут собственное расследование инцидента.

"Такое отношение к птицам и к работе является отступлением от технологий и общечеловеческих норм, что не является ни политикой компании, ни политикой ее главы", - заявили РИА Новости в пресс-службе компании.