Новости

Автомобиль въехал в людей у бара во Франции, есть пострадавшие 11:13
Аудио: в России опубликована ранее не издававшаяся песня Принса 10:56
В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма 10:53
В Дагестане в ходе перестрелки уничтожен боевик 10:51
Нижегородский вице-губернатор Александр Байер отправлен в отставку 10:50
От рака умерла актриса Марин Маззи 10:47
Форум "Город образования" в столице посетили 133 тысячи человек 10:45
Участники космического конгресса посетили легендарный Несвижский замок 10:30
Костромичка предстанет перед судом за продажу золотых слитков 10:30
Поджигатель школы в Бурятии заявил, что перепутал здания 10:25
В Финляндии началась эвакуация людей из-за пожара на свечном заводе 10:23
Учения в Средиземном море показали на видео 10:20
Московский зоопарк переходит на "зимовку" 10:17
В Азовском море пропал матрос с рыболовецкого судна 10:15
США потеряли секретный беспилотник 10:15
Белорусские травматологи пересмотрели тактику лечения пожилых пациентов 10:05
У берегов Крыма нашли затонувший корабль "Четвертый" 10:03
В Toyota рассказали о новом способе борьбы с автоугонщиками 09:59
ЦУП: Утечка воздуха началась еще до обнаружения отверстия в "Союзе" 09:55
Еще одна новинка Lada начала поступать к дилерам 09:50
В Хабаровском крае мотострелки сразились с "Шилкой" и "Иглой" 09:18
В Брянске пройдет военный парад 09:14
"Локомотив" - "Динамо" - онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 08:53
Умер Народный артист России Михаил Асафов 08:45
В заказнике Камчатки медведица усыновила осиротевшего медвежонка 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
14.09.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Азовском море пропал матрос с рыболовецкого судна

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

Крымское линейное управление МВД России на транспорте объявило в розыск 35-летнего матроса, пропавшего с рыболовецкого судна Takil, приписанного к порту Керчь. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по ЮФО.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
У берегов Крыма спасли экипаж терпящего бедствие буксира

Трагедия произошла в акватории Азовского моря 9 сентября, когда судно занималось промыслом рыбы в водах Азовского моря, в районе Бердянска. В поздний час матрос вышел на палубу, облокотился на борт судна и упал в море. Другой член экипажа, ставший свидетелем ЧП, начал бросать в воду спасательные круги. А капитан корабля передал в эфир сигнал "Человек за бортом". Также экипаж спустил на воду лодку с членами команды, но в темноте упавшего за борт рыбака найти так и не удалось. Хотя к спасательной операции подключились другие суда, находившиеся в этой зоне.

Поисково-спасательная операция была прекращена с наступлением темноты 11 сентября. В связи с этим Крымское линейное управление МВД России начал расследование по факту трагедии и объявило в розыск пропавшего моряка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Пришляка, просят звонить в дежурную часть по телефонам (36561) 7-98-05 или +7 (978) 022-67-15.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара
В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
На обшивке "Союза" обнаружили новые следы от сверла
Десять человек пострадали при взрывах газа в Массачусетсе