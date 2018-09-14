В Азовском море пропал матрос с рыболовецкого судна

Крымское линейное управление МВД России на транспорте объявило в розыск 35-летнего матроса, пропавшего с рыболовецкого судна Takil, приписанного к порту Керчь. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по ЮФО.

Трагедия произошла в акватории Азовского моря 9 сентября, когда судно занималось промыслом рыбы в водах Азовского моря, в районе Бердянска. В поздний час матрос вышел на палубу, облокотился на борт судна и упал в море. Другой член экипажа, ставший свидетелем ЧП, начал бросать в воду спасательные круги. А капитан корабля передал в эфир сигнал "Человек за бортом". Также экипаж спустил на воду лодку с членами команды, но в темноте упавшего за борт рыбака найти так и не удалось. Хотя к спасательной операции подключились другие суда, находившиеся в этой зоне.

Поисково-спасательная операция была прекращена с наступлением темноты 11 сентября. В связи с этим Крымское линейное управление МВД России начал расследование по факту трагедии и объявило в розыск пропавшего моряка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Пришляка, просят звонить в дежурную часть по телефонам (36561) 7-98-05 или +7 (978) 022-67-15.