В Сочи прокуратура помешала мэрии купить дорогую мебель

После вмешательства прокуратуры мэрии Сочи пришлось отказаться от покупки дорогостоящих столов и стульев. Об этом в пятницу сообщили в надзорном ведомстве.

- В сентябре текущего года администрация курорта объявила закупку на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта 6,2 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - Проверка аукционной документации выявила, что в описании объекта установлены избыточные требования. Разумеется, это не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств.

К примеру, в списке требований значилось, что стулья должны быть выполнены из массива твердых пород дерева с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева.

В итоге после соответствующего предостережения от ведомства чиновникам пришлось отменить закупку.