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14.09.2018 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале в здании суда задержали мужчину с самодельным револьвером

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге в судебном участке Железнодорожного районного отдела задержали мужчину с самодельным оружием.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области, приставы остановили его в пункте пропускного контроля. По их данным, оружие, предположительно, является боевым - это будет установлено после баллистической экспертизы. По словам самого задержанного, он нашел револьвер у мусорных баков рядом со зданием суда.

Документов, удостоверяющих личность, у него при  себе не оказалось. И нарушителя, и оружие передали в руки полиции.

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По данному факту проводится проверка по статье 144-145 УПК РФ.

Всего с начала этого года судебные приставы при проверке посетителей судов выявили 2332 предмета, запрещенных к проносу. Самыми популярными в Свердловской области оказались боеприпасы - 1352 штуки. На втором месте холодное оружие - 425 предметов. Также было обнаружено 246 единиц газового оружия и 171 электрошокер. А вот огнестрельное оружие с собой чаще приносят на законных основаниях - те, кому оно положено по долгу службы (104 случая из 138).

Как пояснили "РГ" в пресс-службе управления ФССП, есть и другая категория запрещенных предметов, не относящихся к оружию: например, большие ножницы или острые пилки - это вещи, представляющие угрозу для безопасности людей. Таких предметов приставы изъяли 3817 штук.

Кстати

Повышенный интерес к оружию наблюдается и среди туристов. Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, этим летом на 40 процентов увеличилось число случаев перевозки холодного оружия на туристических направлениях. Среди самых популярных - Анталия и Кипр. Пассажиры, несмотря на запрет, везут в качестве сувениров друзьям и родным кастеты и сюрикены. Так, недавно на таможне задержали мужчину, который приобрел кастет в подарок другу на одном из рынков Ларнаки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов
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