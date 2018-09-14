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14.09.2018 16:11
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

Текст: Наталья Козлова
Главным управлением по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ.

Все обвиняются в совершении преступления по одной уголовной статье - 159-й - "мошенничество в особо крупном размере".

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

В СК заявляют, что окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогие ювелирные украшения, а также деньги - 5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов США и иное имущество, - рассказали в следственном ведомстве.

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В СК уверяют, что собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Еще одна обвиняемая, Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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