СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

Все обвиняются в совершении преступления по одной уголовной статье - 159-й - "мошенничество в особо крупном размере".
По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
В СК заявляют, что окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.
Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогие ювелирные украшения, а также деньги - 5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов США и иное имущество, - рассказали в следственном ведомстве.
В СК уверяют, что собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Еще одна обвиняемая, Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске.