СК завершил расследование дела Кирилла Серебренникова

Главным управлением по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ.

Все обвиняются в совершении преступления по одной уголовной статье - 159-й - "мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

В СК заявляют, что окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогие ювелирные украшения, а также деньги - 5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов США и иное имущество, - рассказали в следственном ведомстве.

В СК уверяют, что собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Еще одна обвиняемая, Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске.