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15.09.2018 13:40
Рубрика: Происшествия

Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании "ИГ"

Бельгия выдала гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича, сообщает сайт ФСБ России.

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По имеющимся данным, с 2015 года Гехаев проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансирование боевиков "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. В мае 2017 года он был задержан в Брюсселе по российской ориентировке.

"В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче", - сказано в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

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