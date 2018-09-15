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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возобновили поиск пропавшего рыбака

Текст: Юрий Батин

В субботу с рассветом на Камчатке возобновилась операция по поиску рыбака, пропавшего в бухте Большая Саранная.

В районе поиска работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Для осмотра территории с воздуха будут привлечены беспилотные летательные аппараты, сообщили в краевом управлении МЧС РФ.

Один из двух пропавших на Камчатке рыбаков погиб

В течение дня будут осмотрены акватории бухт Саранная, Большая Саранная и озера Большое Саранное.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября в акватории бухты Большая Саранная в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Одному из них удалось выбраться на берег. В первый день поисков было обнаружено тело предположительно одного из двух пропавших мужчин. Поиски еще одного человека вчера велись до вечера и были приостановлены с наступлением темноты.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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