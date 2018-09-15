ФСБ нейтрализовала в Дагестане троих боевиков

В районе дагестанского селения Талги, где с утра ввели режим контртеррористической операции, спецназ ФСБ ликвидировал троих боевиков.

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия", - пояснили ТАСС в НАК.

Ответным огнем боевики были уничтожены. Пострадавших в результате столкновения среди правоохранителей и населения нет.

На месте перестрелки найдены оружие и боеприпасы. В Карабудахкентском и Буйнакском районах сохраняется режим КТО, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.