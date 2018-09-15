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15.09.2018 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане на бывшего главврача завели дело за премии в 238 млн

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

В Дагестане бывший главный врач городской клинической больницы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает, что с 2016 по апрель 2018 года руководитель учреждения по предварительному сговору с другими лицами издавал приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников. Общая сумма премиальных, выданных без должных оснований, составила более 238 миллионов рублей.

В последующем заместитель главного врача по поручению своего начальника добивалась от сотрудников возврата большей части перечисленных на их зарплатные карты денег.

В частности, под предлогом необходимости приобрести дорогостоящее оборудование она получила от двух работников больницы 3,7 миллиона рублей, которые, как считает следствие, в результате были похищены.

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