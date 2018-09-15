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15.09.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии в лобовом ДТП погибли шесть человек и три ранены

Текст: Николай Грищенко

В Сунженском районе Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ" в результате лобового столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек, а еще три - получили травмы различной степени тяжести.

На Кубани в тройном ДТП погибли два человека

Как сообщает региональное управление МЧС, столкновение произошло поздно вечером 14 сентября в районе аэропорта "Магас".

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 38-летнего жителя Грозного врезался в автомобиль Lada Priora, которым управлял 27-летний житель ингушского села Нижние Ачалуки. В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров погибли. Среди них годовалый мальчик. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 спасателей МЧС и четыре единицы техники. По факту автокатастрофы назначена доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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