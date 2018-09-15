Под Петербургом внедорожник въехал в супермаркет и задавил человека

В поселке Репино под Петербургом внедорожник влетел в витрину магазина. В результате одна женщина погибла, еще два человека пострадали. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, трагедия произошла около 17.25 в супермаркете "Репинский" на Нагорной, дом 1.

По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti QX80 не справился с управлением, отъезжая от парковки, и въехал прямо в дверь супермаркета.

Как рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург", пожилой мужчина за рулем внедорожника дал с места полный газ, вытолкал стоявший впереди Mercedes и на большой скорости влетел в магазин, снося на своем пути людей и знаки. Зажатая машиной женщина умерла сразу, еще два человека пострадали. Водитель получил лишь легкие травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.