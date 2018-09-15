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15.09.2018 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом внедорожник въехал в супермаркет и задавил человека

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В поселке Репино под Петербургом внедорожник влетел в витрину магазина. В результате одна женщина погибла, еще два человека пострадали. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, трагедия произошла около 17.25 в супермаркете "Репинский" на Нагорной, дом 1.

В Петербурге водитель и трое детей пострадали в ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti QX80 не справился с управлением, отъезжая от парковки, и въехал прямо в дверь супермаркета.

Как рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург", пожилой мужчина за рулем внедорожника дал с места полный газ, вытолкал стоявший впереди Mercedes и на большой скорости влетел в магазин, снося на своем пути людей и знаки. Зажатая машиной женщина умерла сразу, еще два человека пострадали. Водитель получил лишь легкие травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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