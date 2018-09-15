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15.09.2018 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале шесть детей отравились угарным газом при пожаре

Текст: Светлана Добрынина

В частном доме города Ивдель при пожаре пострадали шесть детей. Во время ЧП всем находившимся в строении удалость спастись. Но они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

- В частном доме в эту ночь находились 32-летняя хозяйка и ее шестеро детей, самому старшему из которых - одиннадцать лет, младшему не исполнилось и года. Кроме того, гостил крестник женщины, 14 летний подросток, — сообщает подробности руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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По оперативным данным, мать проснулась, когда почувствовала угарный газ. Она увидела, что дым идет от кухни, где располагалась печь. Мебель близ печки уже горела. Женщина пыталась потушить пламя, но, поняв, что не справится, разбудила и вынесла всех детей.

На место пожара прибыли три машины спецтехники, огонь залили за 20 минут. Удалось вовремя вынести из построек три газовых баллона и предотвратить взрыв. Дом и ближайшие дворовые постройки сгорели почти полностью.

Госпитализированы были все спасенные из огня. Жизни большинства пострадавших, по мнению врачей, сейчас ничего не угрожает, они только отравились угарным газом. В реанимации находятся только два самых маленьких ребенка – мальчики 2017 и 2018 годов рождения. Помимо угара, малыши получили ожоги 2 и 3 степени.

Сейчас следователи в первую очередь проверяют, проводилась ли ответственными службами проверка исправности системы отопления дома и дровяной печи.

- Будет выясняться, выполняли ли органы системы профилактики свои обязанности по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций в данной многодетной семье, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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