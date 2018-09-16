Министерство юстиции России разработало новый порядок посещения объектов ведомства, а также тех учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые не находятся под вооруженной охраной.

Пройти в обход ворот на объекты ФСИн не получится, а кого пустят через КПП - сказано в приказе. Фото: Виктор Погонцев

Один из принципиальных вопросов: адвокатам для посещения потребуется только показать удостоверение. Подтверждать свою личность еще и паспортом не придется. Как подчеркивают эксперты, это не только упрощает доступ защитников к своим доверителям, но и подтверждает особый статус адвоката. "Целенаправленные усилия ФПА РФ, основанные на позиции адвокатской общественности, в конечном итоге увенчались успехом - адвокатское удостоверение признано документом, достаточным для прохода на объекты органов Минюста России", - сказал "РГ" исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Андрей Сучков.

Подобные нормы прописаны в проекте приказа, утверждающего новый порядок обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов министерства юстиции. Иными словами, регламентируется доступ как в какие-то офисы самого минюста, например региональные управления, так и в подразделения Федеральной службы исполнения наказаний. По словам экспертов, приказ касается в том числе колоний-поселений и исправительных центров, где вооруженной охраны не предусмотрено.

Вход на территорию объектов минюста и выход из них производится или по удостоверениям госслужащих и работников минюста, ФСИН и ФССП по перечню, или по электронным (в том числе разовым) пропускам, которые оформляются на основании документов по списку. В перечне есть и адвокатское удостоверение. То есть защитник может показать корочку, и ему выпишут пропуск.

"Порядок входа-выхода адвоката на объекты уголовно-исполнительной системы намного проще - достаточно просто предъявить адвокатское удостоверение и пройти на территорию, - говорит Андрей Сучков. - Таким образом, проект документа полностью учитывает нормы закона об адвокатуре о том, что адвокатское удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус адвоката, и оно включено в перечень документов, удостоверяющих личность".



