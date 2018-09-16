Оригинальный способ доставки осетрины с Дальнего Востока оценил суд. В дорогие столичные рестораны нежный продукт доставляли мусоровозы.

Идея криминальных поставок амурского осетра и калуги в столицу возникла еще в 2015 году. Вместе с подельниками "автор идеи" скупал у жителей Ульчского и Николаевского районов рыбу, после чего туши доставляли в Хабаровск, а уже оттуда отправляли в Москву. Конечные заказчики получали деликатес под видом мусора.

Во время очередной поставки такой мусоровоз был задержан оперативниками, которые под досками и бутылками обнаружили крупную партию краснокнижных рыб. Следователи в поселке Де-Кастри Ульчского района в ангаре обнаружили партию деликатеса, приготовленную к отправке, - 42 туши рыб весом свыше 800 килограммов. Всего у осужденных было изъято более 7,5 тонны нелегально заготовленной рыбы. По решению суда 46-летний организатор бизнеса на пять с половиной лет отправится в колонию, а его подчиненные получили от 3 до 4 лет лишения свободы, правда, условно.