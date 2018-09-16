Появилось видео массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте около станции метро "Славянский бульвар" столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону центра практически парализовано.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, примерно в 15:40 водитель легковой машины, ехавшей в область, выехал на встречную полосу и столкнулся еще с тремя автомобилями. Пострадало четыре человека. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Движение в центр временно ограничено.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе затор растянулся практически до МКАД. Водители предупреждают, что перекрыты все полосы, кроме автобусной.