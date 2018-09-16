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16.09.2018 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области девочка погибла от укусов собаки

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)

В поселке Рощино Гурьевского района Калининградской области пятилетняя девочка погибла от укусов собаки. Как сообщает региональный Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

В Петербурге домашняя собака покусала 9-месячного ребенка

Информация о трагедии в правоохранительные органы поступила в субботу. Следователи зафиксировали на теле ребенка раны от зубов животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, которую буквально недавно купили родители ребенка.

Следком по Калининградской области назначил судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам и установят точную причину гибели пятилетней девочки. В настоящее время проводится опрос свидетелей. Продолжается расследование уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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