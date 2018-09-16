В Калининградской области девочка погибла от укусов собаки

В поселке Рощино Гурьевского района Калининградской области пятилетняя девочка погибла от укусов собаки. Как сообщает региональный Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Информация о трагедии в правоохранительные органы поступила в субботу. Следователи зафиксировали на теле ребенка раны от зубов животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, которую буквально недавно купили родители ребенка.

Следком по Калининградской области назначил судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам и установят точную причину гибели пятилетней девочки. В настоящее время проводится опрос свидетелей. Продолжается расследование уголовного дела.