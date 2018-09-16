Петрозаводский городской суд на трое суток задержал экс-министра экономического развития Карелии Дмитрия Матвийца. Его подозревают в мошенничестве.

Следственное управление республиканского МВД установило, что руководство крупной ресурсоснабжающей компании причастно к хищению бюджетных средств - оно незаконно присваивало налоги на добавленную стоимость. Возглавлял эту ресурсоснабжающую организацию Дмитрий Матвиец. Она занималась поставками тепла в муниципалитеты.

В 2016 году Дмитрий Матвиец стал главой минстроя Карелии. Как раз при нем республика была втянута в многочисленные скандалы по поводу выполнения программы переселения из аварийного жилья. В итоге в положенные сроки с ней справились всего на 61 процент, это самый худший показатель среди регионов СЗФО.

После того как Карелию возглавил Артур Парфенчиков, Дмитрия Матвийца назначили министром экономического развития. Однако спустя пару месяцев, в декабре прошлого года, он покинул свой пост. Матвиец вернулся в Санкт-Петербург и стал вице-президентом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

В Северной столице его и задержали, а потом привезли в Петрозаводск. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В пресс-службе МВД Карелии "РГ" сообщили об итогах проверки, на основании которых экс-министра и заподозрили в мошенничестве. Следователи выяснили, что в налоговые декларации и бухгалтерские документы компании, которая занималась отоплением районов республики, вносили заведомо ложные сведения об оказании услуг по приобретению ресурсов от коммерческого предприятия. Фактически же их поставляли организации и индивидуальные предприниматели, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, они работают по так называемой упрощенной системе налогообложения. Таким образом появлялись "лишние" деньги. Ущерб, по предварительным данным, оценили в 3,5 миллиона рублей.

Выслушать объяснения самого Дмитрия Матвийца в зале суда не было возможности, так как по просьбе его адвоката заседание сделали закрытым. В Петрозаводском городском суде следствие ходатайствовало о продлении срока задержания экс-министра. Есть опасения, что фигурант может скрыться, у него оформлен заграничный паспорт, а также воздействовать на свидетелей. Судья согласилась с доводами следствия и продлила срок задержания Дмитрия Матвийца под стражей на трое суток. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства этого уголовного дела.

Ущерб, по предварительным данным, оценили в 3,5 миллиона рублей

Между тем это не первое задержание члена карельского правительства. 12 лет колонии строгого режима уже получил председатель республиканского контрольного комитета Виталий Галкин. Его обвинили в получении взяток. Их сумма варьировалась от 15 до 70 тысяч. Деньги Галкин брал от представителей коммерческих структур за быстрое оформление лицензий на продажу алкогольной продукции или за освобождение от наказания за нарушение в сфере оборота алкоголя. Помогали Виталию Галкину его заместитель и водитель ведомства. Они также осуждены. Однако самое суровое наказание получил Галкин. Как считают эксперты, причина в том, что он до работы в правительстве республики был судьей.