На Кубани вынесен приговор Юрию Вечерадзе, выпустившему, согласно документам, в рейс вахтовый автобус, который 25 августа прошлого года, потеряв управление, рухнул в море. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным "в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем гибель людей". Его отправили в колонию общего режима на 7 лет и 10 месяцев.

Полностью признавший свою вину водитель автобуса был осужден ранее: Карапет Микаелян получил 4,5 года колонии и уже отбывает наказание. Однако несколько человек, в том числе должностные лица крупного предприятия, остались за рамками вынесенного приговора. И дело даже не в снисхождении Фемиды, а в безнаказанности перед обществом. Ведь если подобное стало возможно в богатейшей компании, что говорить о других фирмах, привыкших экономить на безопасности людей. О том, удалось ли извлечь уроки из трагедии на Тамани, попыталась разобраться корреспондент "РГ".

В конце августа прошлого года в результате ужасного ДТП погиб 21 человек, еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. "Все произошло очень быстро, - вспоминают выжившие очевидцы. - Какой-то щелчок, треск и стремительное падение вниз. Водитель даже сказать ничего не успел".

Корреспонденту "РГ" тогда удалось встретиться с людьми, ставшими свидетелями трагедии, хотя территория порта, где ведет работы "Таманьнефтегаз", напоминала в тот роковой день неприступную крепость. Представители компании категорически отказались общаться с журналистами. Наверное, потому, что сказать в свое оправдание им было нечего: ведь правоохранители даже не нашли в списке числящихся за предприятием транспортных средств автобуса, сорвавшегося с пирса. Оказалось, он принадлежит не фирме, а некоему частнику, с которым был заключен договор, причем через посредника. В качестве посредника как раз и выступал тот самый индивидуальный предприниматель из Анапы Юрий Вечерадзе. Как следует из документов, в декабре 2016 года между ним и компанией "Таманьнефтегаз" был заключен договор на оказание услуг с применением техники. Согласно его условиям, Вечерадзе предписывалось предоставить предприятию пять технически исправных автобусов с обученным экипажем. Однако на момент его заключения в наличие у самого Вечерадзе было лишь два транспортных средства, поэтому недостающие автобусы он взял в аренду, в том числе у своего знакомого из Армавира. А уже тот нашел по объявлению водителя Карапета Микаеляна, который на суде честно признался, что раньше никогда не водил автобус: просто имел права нужной категории. Не имея необходимого опыта, Микаелян нарушил ПДД - допустил движение автобуса с крутого спуска на нейтральной скорости, что привело к отказу тормозной системы. Как выяснили правоохранители, автобус не проходил обязательный ежедневный технический и медицинский осмотры, а знания самого водителя никем не проверялись. Расследованием громкого дела занималось ГСУ СК России. Следователи пришли к однозначному выводу в виновности Вечерадзе, который задним числом оформлял все необходимые документы по заключенному договору, а затем сдавал эту "липу" на предприятие. "Серая" схема исправно работала почти девять месяцев (с декабря 2016 года, когда был заключен договор) до рокового дня 25 августа 2017 года, когда "тайное стало явным".

Остается лишь догадываться, кому была выгодна эта схема с целой цепочкой посредников

Адвокат обвиняемого Вечерадзе Анатолий Шеховцов признает, что в случившемся есть доля вины его подзащитного. "Поверив на слово владельцу автобуса, он ограничился только выполнением обязательств по оплате аренды, - сказал на суде адвокат. - Чтобы облегчить свою коммерческую деятельность, самостоятельно получил пропуски на автобус и водителя, заполнял путевые листы, ставя отметки о прохождении медосмотра водителем и техосмотра автобусу". По мнению защитника, между действиями Юрия Вечерадзе и наступившими в результате ДТП последствиями отсутствует прямая причинно-следственная связь. Как считает адвокат, за техническое состояние автобусов отвечала компания "Таманьнефтегаз", а контроль за работой водителя должен быть возложен на его работодателя. "Получается, Вечерадзе ни за что не должен отвечать, а только получать деньги? Так не бывает",- возразил защитнику обвинитель Валерий Демьяненко.

С этим доводом, что называется, не поспоришь. Как и с мнением защитника по поводу причастности к случившемуся сотрудников фирмы, осуществляющей строительство портовых сооружений. В своей речи на процесс Шеховцов назвал их поименно. Остается лишь догадываться, кому была выгодна эта схема с целой цепочкой посредников.

Сделаны ли выводы (и какие именно) из случившегося на самом предприятии, выяснить не удалось: официальный запрос "РГ", направленный в АО "ОТЭКО", куда входит компания "Таманьнефтегаз", пока остался без ответа. Между тем, в августе прошлого года председатель совета директоров "ОТЭКО" Мишель Литвак заверил кубанского губернатора Вениамина Кондратьева, что в ближайшее время будут закуплены новые автобусы, после чего фирма откажется от услуг частных перевозчиков. Выполнил ли он обещание, так и не удалось выяснить. Не исключено, что воз, как говорится, и ныне там и по-прежнему перевозка осуществляется с помощью серых схем и привлечением цепочки посредников.

Известно лишь, что семьям погибших жителей Кубани из бюджета края была оказана помощь в размере 1 миллиона рублей. Мишель Литвак пообещал, что компания также окажет финансовую поддержку пострадавшим. "Я никуда не уеду, пока не разберусь с ситуацией", - сказал он. Остается надеяться, что глава одной из крупнейших кубанских фирм сдержал слово.