На Кубани произошел взрыв в частном доме

ЧП произошло в воскресенье в 8 часов утра в кубанском городе Апшеронске. Взрыв бытового газа на одном из здешних частных подворий, частично разрушил домовладение. По информации регионального управления МЧС, в результате взрыва один из жильцов получил травмы.

- В 08:20 по прибытии первого подразделения установлено, что в результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля, - говорится в сообщении ведомства. - Один человек получил травмы, погибших нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа было привлечено 26 человек и восемь единиц техники.