В Сочи ливень подтопил улицы и дворы

В Хостинском районе Сочи ливень подтопил улицы, несколько дворов и одно домовладение. В настоящее время воду откачивают с помощью специальной техники. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, подтоплены три придомовых территории в Кудепсте, вода проникла и в один из домов в поселке. Эвакуация не проводилась, - рассказали в ведомстве.

Тем временем, согласно прогнозам метеорологов, погода в курортном городе не улучшится до конца суток. Из-за осадков ожидается подъем уровня воды в местных реках, плюс усилится ветер.