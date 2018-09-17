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Рубрика: Экономика

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СМС-мошенники используют закон о блокировке карт для запугивания россиян
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
Мошенники используют новое банковское законодательство для запугивания клиентов банков и вымогательства денег. Эксперты фиксируют повышенную активность рассылки СМС-сообщений с информацией о блокировках карт.
Эксперты зафиксировали повышенную активность рассылки с информацией о блокировках карт. Фото: Сергей Михеев/РГ Эксперты зафиксировали повышенную активность рассылки с информацией о блокировках карт. Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперты зафиксировали повышенную активность рассылки с информацией о блокировках карт. Фото: Сергей Михеев/РГ

Новости о мошеннических действиях поступают из Самарской, Смоленской, Волгоградской областей, Красноярского края, республик Мордовия и Карелия. Злоумышленники рассылают на номера держателей банковских карт сообщения с информацией об их блокировке, спекулируя на теме повышенного внимания банков к операциям и переводам по картам.

В таких СМС отсутствуют какие-либо данные по счету. Автором сообщения указывается Центральный банк РФ, также к письму прилагается контактный телефон для справки.

При этом фактической блокировки не происходит. Наиболее бдительные клиенты банков проверяли свои карты и выяснялось, что они не заблокированы.

Фото: Depositphotos.com
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону

Поводом для обострения ситуации стали новости о том, что совсем скоро у банков появится обязанность отслеживать и пресекать воровство с банковских карт. Принимать меры банк будет в том случае, если зафиксирует нетипичное поведение клиента. И ответным действием банка на это поведение станет блокировка. "Практически все деньги отправляют, это может вызвать у обычного гражданина подозрение, что его карта могла быть заблокирована за какой-то перевод", - отметил Игорь Скрипка, юрист, председатель Московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры".

В общем-то, мошенники активно имитируют именно эту ответную меру кредитной организации. Их не смущает даже то, что поправки в банковское законодательство вступят в силу только с 27 сентября. Воры надеются, что большинство людей просто об этом не знают. Тема на слуху, и потому всем кажется, что риски реальны.

Основная цель подобных преступников - получение доступа к средствам на карточном счете, предупреждают эксперты. Это делается посредством разговора с держателем карты, в ходе которого мошенники пытаются выяснить номер карты, ПИН-код и CVV-код.

Впрочем, для продвинутых воров необязательно даже говорить с клиентом. Деньги снимаются уже за сам факт дозвона на определенный номер, тот самый, что указан в СМС. "Любой переход по ссылке или звонок по номеру телефона, указанному в СМС-сообщении, чреват тем, что мошенники попробуют списать деньги", - говорит Владимир Григорьев, эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

Ущерб от такого мошенничества поражает. Так, в Смоленске мужчина потерял на таком "розыгрыше" 160 тысяч рублей. Ему пришло СМС о блокировке карты с телефоном "помощника", который убедил владельца карты продиктовать ему все данные карты. Жительница Волгограда "заплатила" за разблокировку своей карты 46 тысяч рублей. В Самаре сообщают о массовой рассылке подобных СМС.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Эксперт: Не стоит пороть горячку, получив сообщение о блокировке карты

При этом спастись от мошенников очень просто. Нужно звонить в банк и узнавать, заблокирована ли карта и почему. Но только делать это нужно не по номеру из СМС.

"Следует звонить только по официальному телефону банка, который есть на всех картах с оборотной стороны. Банковские колл-центры работают круглосуточно, даже в новогоднюю ночь. Это базовый принцип, которому нужно следовать, для того, чтобы деньги были в безопасности", - поясняет Владимир Григорьев.

А ссылка на ЦБ в сообщении сразу раскрывает мошенничество. "Банк России работает только с банками и с правительством, он не проводит никаких операций с физическими или с юридическими лицами, поэтому банковские карты блокировать не может", - рассказал Владимир Григорьев.

СМС-мошенничества очень плохо расследуются. Это связано с тем, что СМС может прийти в Москву, счет для получения средств находиться, к примеру, во Владивостоке, а обналичат деньги в Красноярске.

Нужно задействовать слишком большое количество служб, чтобы поймать мошенника, отмечает Игорь Скрипка. "На моей памяти ни один мошенник по такой схеме еще не был привлечен к уголовной ответственности", - говорит юрист.

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