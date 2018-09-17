Минобороны РФ представило журналистам новые доказательства по крушению Boeing 777, который разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Как подчеркнули в ведомстве, они делают все обвинения в причастности российского "Бука" к катастрофе несостоятельными.

По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенанта Николая Паршина, на представленных Совместной следственной группой фрагментах видны номера сопла и двигателя. Зная эти данные, удалось установить бортовой номер ракеты. "Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления - 1986 год. Уникальный заводской серийный номер ракеты - 8720, который присваивался производителем", - отметил Паршин.

Она была поставлена в воинскую часть в Украинской ССР и в Россию (РСФСР) не возвращалась. Представитель Минобороны также отметил, что та воинская часть, где хранилась ракета, привлекалась к операции Киева в Донбассе.

Комиссия в Нидерландах была уведомлена об этом, Совместная следственная группа при желании может ознакомиться с рассекреченными документами.

Что касается видео, которое используется в качестве доказательства международной комиссией в качестве причастности российского ЗРК "Бук", то оно сфальсифицировано, отметил Паршин.

Напомним, Boeing 777 малайзийской авиакомпании, летевший по маршруту "Амстердам - Куала-Лумпур", потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Киев в первые же минуты после авиакатастрофы обвинил в ней ополченцев. Позднее представители ДНР и ЛНР заявили, что не располагали средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Украинские власти также пытаются возложить ответственность на Россию, также бездоказательно.

Как отметили недавно в МИД РФ, "Москва с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского Boeing 777, была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166". Однако Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, а Украина по-прежнему остается полноправным участником ССГ, фактически имея возможность влиять на результаты расследования. Киеву "спускают с рук" то, что украинские власти не предоставляют такие важные сведения, как "данные РЛС, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров".

В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что Россия представила исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность к уничтожению Boeing украинских расчетов ЗРК "Бук".