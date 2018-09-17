Министерство обороны РФ представило доказательства того, что выводы международной следственной группы, расследующей гибель малайзийского "Боинга-777" в небе над Донбассом, которыми вина за трагедию возлагается на Россию, были сделаны на основании недостоверных данных, а в худшем - стали результатом манипуляций со стороны одной из стран, участвующих в расследовании. А именно - Украины, чья ракета - и это можно считать доказанным - сбила рейс MH-17 c 298 людьми на борту 17 июля 2014 года.

Напомним, 24 мая 2018 года совместная следственная группа, огласила предварительные итоги расследования и, в частности, показала фрагменты двигателя и сопла ракеты 9М38 "Бук", которая поразила самолет. На основании того, что ракета была советского производства, следователи попросту "приписали" ее к ближайшей от места катастрофы российской части ПВО. Голландские, украинские, бельгийские и австралийские следователи не приняли во внимание доводы российской стороны и при этом забыли об особенностях советского документооборота, где ничто не пропадало, а многие бумаги хранятся до сих пор. Международная следственная группа сама дала российским военным повод для собственного расследования, продемонстрировав серийные номера ракеты крупным планом.

Именно происхождению показанного "Бука", его перемещениям по Советскому Союзу, но не только этому, был посвящен вчерашний брифинг начальника главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николая Паршина и официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, прошедший в агентстве "РИА Новости". В пресс-центре были установлены стенды с некими пожелтевшими журналами "приемки-передачи" и другими формулярами советских времен, как выяснилось, имеющими гриф "совершенно секретно".

О том, что это за бумаги, рассказал генерал-лейтенант Паршин. Отталкиваясь от серийных номеров на корпусе и сопле ракеты, показанных совместной следственной группой, он раскрыл место ее происхождения - это Долгопрудненское машиностроительное производственное объединение, советское военное предприятие, где в 1986 году и была сделана ракета с бортовым номером 886847349.

Проведя экскурс по особенностям индексации боеприпасов и советским правилам ведения технической документации, генерал Паршин на основании рассекреченных военных журналов рассказал о месте постоянной дислокации описываемого боеприпаса с советских времен, и вероятно - до лета 2014 года.

Согласно архивным документам, 29 декабря 1986 года эта ракета в числе других была направлена по железной дороге в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР и входившую на тот момент в состав Карпатского военного округа. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", - пояснил генерал Паршин. После распада Советского Союза названная часть со всей материальной частью перешла в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после перебазирования в город Стрый Львовской области стала называться 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. Начиная с весны 2014 года это подразделение принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

Генерал Конашенков допустил, что украинская сторона постарается уничтожить или уже уничтожила документы об этой ракете

Как пояснил генерал Конашенков, ракета с указанными номерами не могла попасть на территорию России, равно как ее нет среди тех ЗРК "Бук", которые остались в Крыму после его присоединения, о чем российская сторона может предоставить документальные подтверждения. Что касается рассуждений о захвате украинской ЗРК "Бук" ополченцами, то ранее такую возможность официально и категорически отвергли сами украинские военные, напомнил генерал-майор Конашенков.

Доказав принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг" украинским войскам, представители Российской армии дезавуировали и другие сведения, которые считают "неопровержимыми доказательствами" голландские, украинские, австралийские и бельгийские следователи из международной группы. Малайзийские представители в этом коллективе, нужно пояснить, выступают скорее в роли наблюдателей, и вскоре после обнародования предварительных итогов расследования министр транспорта Малайзии Энтони Локе выразил свое несогласие с обвинениями в адрес России.

Речь идет о видеороликах из мировой Cети, предоставленных следствию украинской стороной, на которых якобы изображена "российская" пусковая установка "Бук", перемещающаяся - на платформе и своим ходом - по территории, контролировавшейся ополченцами. Журналистам был представлен графический анализ имеющихся роликов, указано на нарушение перспективы, освещенности и иные явные признаки мастерской, но не идеальной фальсификации этих видео. Дошло и до смешного - авторы "доказательств", вероятно не осведомленные о технических характеристиках установки "Бук", заставляли ее передвигаться задним ходом, что даже теоретически невозможно без использования сигнальщика. "В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников", - пояснил генерал Конашенков. Доказательством того, что фальсифицировать можно любое сетевое видео, стали видеокадры, сделанные уже российскими экспертами, где по тому месту, где якобы проехала платформа с "Буком", на той же платформе дефилирует американский танк "Абрамс".

Третьей частью доказательств стала запись переговоров украинских военных, сделанная во время учений "Рубеж-2016" в момент слаживания подразделений ПВО с остальными родами войск. В обнародованном отрезке немало нецензурной лексики, но главное было сказано: офицер на записи предупреждал "соседей", что при таком отношении к делу "будет еще один малайзийский "Боинг". Эти слова произнес полковник ВСУ Руслан Гринчак, ныне первый замкомандующего воздушным командованием "Запад" ВСУ, на момент гибели "Боинга" возглавлявший 164-ю радиотехническую бригаду, контролировавшую небо в "зоне АТО" 17 июля 2014 года.

Эти три доказательства прямой вины Украины в гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17 можно дополнить и другими, известными, косвенными, но не принятыми к сведению доказательствами. Например, задушевными разговорами украинского олигарха Коломойского с российскими пранкерами, в ходе которых он недвусмысленно дал понять, что "Боинг" сбила Украина. Или тем, что в момент гибели лайнера в Киеве проходило заседание Совета национальной безопасности. Это мероприятие не частое, и именно оттуда, вероятно, наблюдавшие за ходом "операции" Порошенко и Турчинов спустя считаные минуты после страшного известия отправились обвинять Россию и ополченцев в страшном злодеянии.

В заключение брифинга генерал Конашенков допустил, что украинская сторона постарается уничтожить, или уже уничтожила документы о ракете 886847349, или придумать новую историю о том, как она попала в Россию. Но призвал совместную следственную группу затребовать у Киева соответствующие документы, которые и по украинским правилам документооборота должны храниться вечно. И вместе с ними: данные радиолокационного контроля на момент трагедии, места дислокации украинских ЗРК 17 июля 2014 года, переговоры авиационных диспетчеров на означенную дату, объяснение чрезвычайной активности украинских ПВО в этот день. И многое другое, что по сей день скрывает от следственной группы Киев, пользующийся и спекулирующий на своем привилегированном праве участника расследования, которое рано или поздно сменится на статус обвиняемого.

Между тем

Следственный комитет готов предоставить новые данные своего расследования по трагедии с малайзийским "Боингом -777". Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- Самая последняя информация, полученная российскими следователями, направлена в Генпрокуратуру России для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями.