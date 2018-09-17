Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста адвокату Игорю Третьякову, обвиняемому в хищении средств государственной корпорации "Роскосмос".

Согласно версии следствия, адвокат Третьяков совместно с бывшим генеральным директором НПО имени Лавочкина Сергеем Лемешевским и руководителем дирекции объединения Екатериной Аверьяновой похитили порядка 330 миллионов рублей госкорпорации "Роскосмос". Деньги, по данным следствия, были перечислены на оказание юридических услуг адвокатской конторе "Третьяков и партнеры". Но следователи утверждают, что договоры оказались фиктивными, так как все необходимые услуги в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО имени Лавочкина. Все фигуранты дела обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. И грозит им до 10 лет заключения.

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов. Третьяков настаивает на том, что контракты, заключенные его коллегией с оборонным НПО, выполнялись в полном объеме.

Между тем по ходатайству прокуратуры Московской области региональный Арбитражный суд приступил к рассмотрению иска с требованиями о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между НПО имени Лавочкина и Третьяковым. Прокуроры потребовали от адвоката вернуть деньги. Причем с процентами.

В Генпрокуратуре сообщили "РГ", что основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с предприятия под видом оплаты юруслуг. Лемешевский привлечен к арбитражному процессу в качестве заинтересованного лица.