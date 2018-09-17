Мосгорсуд приступил к процессу по искам нескольких телеканалов, которые принадлежат "Газпром-медиа", к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

В частности, в судебных исках было отмечено, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне".

ООО "Парнас Медиа" (телеканал "Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просят суд обязать интернет-компанию прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с "Яндекса" по 10 тысяч рублей каждому телеканалу в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru чужих телевизионных произведений.

Роскомнадзор констатировал, что в настоящее время нет оснований для ограничения доступа к сервису. А "Яндекс" заявил, что убрал со своего сервиса пиратский контент, из-за которого по решению Мосгорсуда был риск блокировки "Яндекс.Видео".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на сервисе "Яндекс.Видео".

Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов

Кстати, интернет-компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика.

В то же время в "Яндексе" считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству. И обжаловали данное решение, подав в Мосгорсуд сразу восемь жалоб (четыре частные жалобы и четыре апелляционных заявления).

Но Апелляционная инстанция отказала в снятии блокировки пиратских копий сериалов, отказавшись удовлетворить частные жалобы. Рассмотрение исков ТВ по существу назначено на 27 сентября.

"Яндекс" подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов "Газпром-медиа" о пиратстве. "Яндекс" также попросил суд провести техническую экспертизу по исковым претензиям.

"Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", - пояснил корреспонденту "РГ" представитель интернет-компании Илья Грабовский.

Он уточнил, что кроме Mail.ru и Rutube компания намерена привлечь к разбирательству и другие сайты, чьи интересы были затронуты в этом процессе. Он добавил, что компания работает над усилением борьбы с пиратством в сети и вскоре покажет свои наработки.