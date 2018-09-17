Новости

"Лістапад-2018" пройдет под аккомпанемент творческого наследия Муратовой 21:37
Правительство пересмотрит преференции по добыче для нефтяников 20:56
Избранный президент Мексики объявил о банкротстве страны 20:43
Мария Шарапова досрочно завершила теннисный сезон 19:59
Шойгу: Новой военной операции в Идлибе не будет 19:54
Россия и Турция увеличат долю нацвалют в двусторонних расчетах 19:44
В Перми на подростка обрушилась восьмиметровая колонна 19:40
Россия и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону 19:34
В Брянске пьяный мужчина напал на пенсионерку, приняв ее за вора 19:22
Керри жестко высказался об умственном развитии и поведении Трампа 19:18
Дамбу "Крымского титана" разрушили со стороны Украины 19:05
РФ передала Нидерландам новые материалы по делу сбитого Boeing 19:02
В Перми осудили бизнесмена за вывод из России 30 миллионов долларов 19:00
Регионы вложат более 3 триллионов в нацпроект по безопасным дорогам 18:40
Россия к 2020 году станет лидером по поставкам газа в Китай 18:33
Туристка из России погибла на Кубе 18:28
В Оренбуржье началась эвакуация людей из зоны степного пожара 18:25
В Петербурге Джем Коэн откроет выставку "Постоянное привидение" 18:23
"Дочки" российских банков обжаловали арест акций в суде Украины 18:19
Минкомсвязи: На проект "Цифровая экономика" потратят более 2 трлн рублей 18:18
В Царском Cеле готический павильон открыли после 70 лет запустения 18:08
В Молдавии начались учения "Огненный щит-2018" 17:54
Монеточка объяснила отмену концерта в московском клубе Gipsy 17:44
Суд вынес приговор студентке из Дагестана, завербованной "ИГ" 17:40
Проекты молодежи России и Беларуси поддержат грантами 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые вредные кухни мира
Названы самые вредные кухни мира
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Почему россияне стали массово скупать квартиры
Почему россияне стали массово скупать квартиры
17.09.2018 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чужое кино в поиске

Иски нескольких ТВ-каналов к компании "Яндекс" рассматривает суд
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
Мосгорсуд приступил к процессу по искам нескольких телеканалов, которые принадлежат "Газпром-медиа", к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

В частности, в судебных исках было отмечено, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне".

Фото: depositphotos.com
ФАС разрешит удалять предустановленные приложения с гаджетов

ООО "Парнас Медиа" (телеканал "Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просят суд обязать интернет-компанию прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с "Яндекса" по 10 тысяч рублей каждому телеканалу в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru чужих телевизионных произведений.

Роскомнадзор констатировал, что в настоящее время нет оснований для ограничения доступа к сервису. А "Яндекс" заявил, что убрал со своего сервиса пиратский контент, из-за которого по решению Мосгорсуда был риск блокировки "Яндекс.Видео".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на сервисе "Яндекс.Видео".

Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов

Кстати, интернет-компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика.

В то же время в "Яндексе" считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству. И обжаловали данное решение, подав в Мосгорсуд сразу восемь жалоб (четыре частные жалобы и четыре апелляционных заявления).

Фото: depositphotos.com
Facebook будет проверять файлы пользователей

Но Апелляционная инстанция отказала в снятии блокировки пиратских копий сериалов, отказавшись удовлетворить частные жалобы. Рассмотрение исков ТВ по существу назначено на 27 сентября.

"Яндекс" подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов "Газпром-медиа" о пиратстве. "Яндекс" также попросил суд провести техническую экспертизу по исковым претензиям.

"Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", - пояснил корреспонденту "РГ" представитель интернет-компании Илья Грабовский.

Он уточнил, что кроме Mail.ru и Rutube компания намерена привлечь к разбирательству и другие сайты, чьи интересы были затронуты в этом процессе. Он добавил, что компания работает над усилением борьбы с пиратством в сети и вскоре покажет свои наработки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин придет на инаугурацию мэра Москвы
Вступил в силу указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать номера
Пушков: Отныне Россия свободна от обязательств перед Украиной
ФАС заподозрила Samsung в координации цен на мобильные телефоны
Песков прокомментировал сообщения о связи Петрова и Боширова с Минобороны