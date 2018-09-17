Пожарные потушили огонь на складе пластмассовых ванн в Москве

В поселке Совхоз имени Ленина в районе пересечения МКАД и Каширского шоссе сегодня загорелся склад и производство пластмассовых бассейнов. Сейчас открытое пламя уже потушено.

Как сообщили "РГ" в областном управлении МЧС, площадь пожара достигла 1250 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 12 единиц техники и более 40 человек. В 14:28 пожар был локализован, в 15:04 - сбито открытое пламя.

По данным сервиса ЦОДД, на МКАД в районе Каширского шоссе сейчас затруднено движение - водители притормаживают в обоих направлениях, чтобы посмотреть на пожар - его видно с Кольцевой.