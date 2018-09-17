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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбор для чиновника

Полковника судят за взятки
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
Тверской районный суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела о взятках против бывшего начальника адресного центра при ГУ МВД по Москве Владимира Коршунова.

По данным следствия, он брал взятки за незаконную регистрацию гастарбайтеров из Средней Азии. Обвинение считает, что экс-чиновник заработал на приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии по меньшей мере 700 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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На Коршунова с заявлением в ФСБ обратился гендиректор и владелец ООО "Гостиница "Олимп"" Патвакан Севян. В этом отеле, расположенном на Ставропольской улице, 84, по направлению адресного центра столичной полиции регистрируются и гастарбайтеры, и торговцы, и обслуживающий персонал из Китая, Вьетнама, но преобладают выходцы из бывших среднеазиатских республик СССР, которые работают на расположенных неподалеку рынке "Садовод" и ТЦ "Москва".

В заявлении Севян сообщил, что он занимается массовой регистрацией гастарбайтеров из Средней Азии в Москве, ежемесячно ставя на учет по 20-30 тысяч трудовых мигрантов, притом что гостиница рассчитана только на тысячу мест. Он написал, что отказать не может в регистрации, так как обязан производить эту процедуру в автоматическом режиме. Ведь гостиница "Олимп" подключена к базе компьютерного учета иностранцев ГУ МВД по Москве "Территория". Он также указал, что ежемесячно платит Коршунову по 100 тысяч рублей- по 500 рублей за гастарбайтера. И такие странные отношения, как установило оперативное расследование, между бизнесменом и полковником продолжались с декабря 2016 года по апрель 2017 года. После заявления отельера полковник был задержан с поличным при получении 100 тысяч рублей. ГСУ Следственного комитета России по Москве обвинило его в четырех эпизодах получения взяток.

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