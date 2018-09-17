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17.09.2018 23:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В центре Москвы Lamborghini разбил Bentley и Gelandewagen

Спорткар Lamborghini разбили в ДТП на Новом Арбате. Автомобиль стоимостью от 11 до 20 млн рублей врезался в Audi, а затем ударился сразу в три припаркованных машины, среди которых оказались Bentley и Mercedes G-класса.

"По адресу Новый Арбат, дом 36/9 столкнулись автомобили Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные рядом машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

Агентство отмечает, что, по предварительной версии, ДТП произошло потому, что водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому в ходе выполнения разворота. Конкретный виновник аварии пока не назван.

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