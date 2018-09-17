Видео: В центре Москвы Lamborghini разбил Bentley и Gelandewagen

Спорткар Lamborghini разбили в ДТП на Новом Арбате. Автомобиль стоимостью от 11 до 20 млн рублей врезался в Audi, а затем ударился сразу в три припаркованных машины, среди которых оказались Bentley и Mercedes G-класса.

На Арбате «Ламборгини» влетела в припаркованные автомобили. Побиты «Бентли», «Гелик» и так по мелочи.



Мерседес блогера Гусейнова, он первым и сообщил о ДТП миру. Поcтрадавших нет.

«Ламбо» кстати арендованная. pic.twitter.com/swkG4IanP2 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 17 сентября 2018 г.

"По адресу Новый Арбат, дом 36/9 столкнулись автомобили Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные рядом машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

Агентство отмечает, что, по предварительной версии, ДТП произошло потому, что водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому в ходе выполнения разворота. Конкретный виновник аварии пока не назван.