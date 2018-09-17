Мужчина на Камчатке пойдет под суд за покупку наркотиков

Прокуратура Камчатского края направила в Петропавловск-Камчатский городской суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

По предварительным данным, подозреваемый 18 мая приобрел 4,48 грамма синтетического наркотика. Сразу после покупки его задержали сотрудники регионального УФСБ.

"Вину в совершении преступления он признал в полном объеме", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что обвиняемый употребляет наркотики уже давно. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и попадал в тюрьму.

Теперь мужчина может вновь лишиться свободы на срок до десяти лет. Также ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело ведется и в отношении женщины, у которой был приобретен незаконный товар.