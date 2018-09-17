В Хабаровском крае у мужчины нашли 16 кг черной икры

В Николаевске-на-Амуре полицейские нашли дома у 32-летнего местного жителя 30 контейнеров с черной икрой. Всего 16 килограммов запрещенного деликатеса.

- Подозреваемый пояснил, что осетровую икру извлек из рыбы, которую сам накануне выловил, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ). Нарушителю закона грозит до трех лет лишения свободы. Пока арестовывать его не стали, но взяли обязательство о явке.

Икра изъята и передана на ответственное хранение.