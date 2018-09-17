К тушению пожара в Оренбуржье привлекли военную авиацию

Лесной пожар, вспыхнувший в окрестностях Медногорска, стал причиной введения режима ЧС. К борьбе с огнем привлечена авиация Минобороны РФ. Готовится эвакуация населения.

Как сообщило в понедельник Главное управление МЧС по региону, эпицентром бедствия стал населенный пункт Рысаево. Тревожный сигнал о возгорании сухой травы поступил в Центр управления в кризисных ситуациях области в 11 часов 35 минут по местному времени. На вызов были брошены силы отряда федеральной противопожарной службы (ОФПС-5), а также оренбургского и орского гарнизонов. В Медногорске был введен режим ЧС.

- Происходит горение сухой травы и леса между населенными пунктами Идельбаево и Рысаево. В настоящее время создалась угроза распространения огня на жилые дома. Готовится эвакуация населения. Муниципальной властью предоставлены автобусы и подготовлены семь пунктов временного размещения в городе Медногорске, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

К месту пожара выехал руководитель ведомства генерал-майор Александр Зенов. В борьбе с огнем задействована авиация - вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра и два борта ИЛ-76 военно-транспортного полка Министерства обороны РФ, дислоцированных в Оренбурге.

Всего к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники и один беспилотник.

Кстати

В соответствии с приказом Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области, из-за пожара ограничено движения транспорта на участке автодороги Каменноозерное-Медногорск со 170-го по 178-й километр Кувандыкского городского округа.