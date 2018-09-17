В Перми осудили бизнесмена за вывод из России 30 миллионов долларов

Мотовилихинский суд Перми признал виновным 57-летнего бизнесмена в незаконной банковской деятельности и нарушениях правил валютных операций. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Он приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Пермского края, в 2014 году группа предпринимателей занималась выводом денег из России. Доллары перечислялись в Гонконг на счета лиц-нерезидентов. Всего в 2014 году из России было выведено более 30 миллионов долларов. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГУ МВД РФ по Пермскому краю и ФСБ России.

Преступники, а всего установлено семь человек, переводили деньги по подложным документам. Причем переводы проходили без обязательной регистрации и наличия лицензии. Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, так как подсудимый сотрудничал с правоохранителями во время расследования и суда.

Скоро состоится еще один приговор по этому делу, сообщили в пермской прокуратуре. Еще один фигурант также пошел на сотрудничество со следствием. Уголовные дела остальных пятерых соучастников будут рассмотрены в обычном порядке.