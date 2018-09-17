В Пермском крае осужден владелец колодца, в котором утонул мальчик

Красновишерский районный суд признал виновным 59-летнего жителя Пермского края, построившего колодец, в котором этим летом погиб несовершеннолетний.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, осужденный житель Красновишерска изготовил из бетона канализационный колодец и не позаботился о мерах безопасности, а всего лишь прикрыл его листами железа. В результате 17 июня произошел несчастный случай - пятилетний мальчик провалился в колодец и погиб.

Суд согласился с доводами обвинения и признал хозяина колодца виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда мужчина осужден на один год исправительных работ и взыскание в пользу родителей погибшего подростка в размере 500 тысяч рублей.