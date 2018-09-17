На Алтае перевернулся пассажирский автобус, пострадали 15 человек

В Алтайском крае ночью произошло ДТП с участием пассажирского автобуса: он вылетел в кювет и перевернулся на 102-м километре автодороги Павловск-Ребриха-Буканское в Мамонтовском районе. Как рассказали "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД, в салоне автобуса находилось 42 пассажира, 15 получили травмы.

За рулем транспортного средства находился мужчина 1966 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на обочину, а затем автобус оказался в кювете. Пострадавшие пассажиры были доставлены в Центральную больницу Мамонтовского района с ушибами и ссадинами, остальные добрались до места назначения на попутном транспорте.

На место оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС, которые провели необходимые аварийно-спасательные работы. В ликвидации последствий ДТП участвовали 34 человека, а также 14 единиц техники. Перекрывать движение на дороге необходимости не возникло.

В межмуниципальном отделе МВД "Мамонтовский" сейчас устанавливаются все обстоятельства ночного происшествия.