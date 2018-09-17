На алтайском кладбище нашли "цех" по заготовке марихуаны

В городе Заринске Алтайского края сотрудники полиции обнаружили на кладбище "цех" по заготовке и сушке конопли. Полицейские изъяли более трех килограммов марихуаны.

- Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили на городском кладбище в Заринске в хозяйственной постройке вещество, похожее на коноплю, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - "Трава" сушилась на специально сделанных стеллажах. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Полицейские задержали 33-летнего работника кладбища. Он уверяет, что собирал дикорастущую коноплю исключительно для собственного потребления.

В отношении предприимчивого рабочего уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.