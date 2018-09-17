Полиция города Новокузнецка разбирается с заявлением 77-летней местной жительницы, сообщивший, что у нее похитили все ее сбережения.

Накануне пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся юристом из Москвы. Он сообщил, будто пенсионерке положена компенсация за некачественные БАДы, которые та ранее приобрела.

"Поскольку пенсионерка несколько лет назад действительно употребляла биологически активные добавки, но не почувствовала эффекта, она поверила собеседнику, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Однако, по словам звонившего, для получения выплаты в 500 тысяч рублей, женщина должна оплатить сначала налоговый сбор и юридическое сопровождение".

В результате пенсионерка перевела на указанные счета более 250 тысяч, причем часть суммы взяла в кредит. И только не получив обещанную компенсацию, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники угрозыска разыскивают злоумышленника. Эксперты напоминают: компенсации за якобы некачественные медпрепараты или лечение - это стандартные уловки аферистов.