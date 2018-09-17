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17.09.2018 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потеря вместо выплаты

Мошенник выманил у пенсионерки крупную сумму
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
Полиция города Новокузнецка разбирается с заявлением 77-летней местной жительницы, сообщивший, что у нее похитили все ее сбережения.

Накануне пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся юристом из Москвы. Он сообщил, будто пенсионерке положена компенсация за некачественные БАДы, которые та ранее приобрела.

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"Поскольку пенсионерка несколько лет назад действительно употребляла биологически активные добавки, но не почувствовала эффекта, она поверила собеседнику, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Однако, по словам звонившего, для получения выплаты в 500 тысяч рублей, женщина должна оплатить сначала налоговый сбор и юридическое сопровождение".

В результате пенсионерка перевела на указанные счета более 250 тысяч, причем часть суммы взяла в кредит. И только не получив обещанную компенсацию, потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники угрозыска разыскивают злоумышленника. Эксперты напоминают: компенсации за якобы некачественные медпрепараты или лечение - это стандартные уловки аферистов.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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