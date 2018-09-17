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17.09.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Кузбасса отомстил экс-супруге, выкопав ей могилу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Юргинский городской суд обязал местного жителя зарыть выкопанную для живой супруги могилу и возместить ей моральный ущерб.

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Поссорившись с бывшей благоверной, мужчина решил отомстить: выкопал могилу на кладбище и поставил в подъезде у дверей ее квартиры крышку гроба.

Потерпевшая обратилась с иском в суд. Мужчину и его сына от другого брака, помогавшего отцу, обязали могилу зарыть, убрать надгробный памятник с фотографией "усопшей" и выплатить ей десять тысяч рублей компенсации.

Исполнительные документы в отношении отца и сына поступили в Межрайонный отдел судебных приставов по городу Юрга и Юргинскому району. Требование восстановить захоронение вручили фигурантам. И они исполнили его в присутствии сотрудников отдела и главы сельского поселения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, исполнительное производство неимущественного характера подобного рода - первый случай в практике регионального ведомства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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