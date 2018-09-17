На Эльбрусе с высоты 5100 метров сорвался альпинист

На южном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии во время восхождения на высоте 5100 метров сорвался альпинист.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, участник восхождения входил в зарегистрированную группу из 17 человек. Информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР сегодня в 8.50.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда уже отправились на место происшествия. В спасательной операции участвуют пять человек и две единицы техники.

Сведения о личности сорвавшегося альпиниста и его состоянии уточняются.