Суд вынес приговор студентке из Дагестана, завербованной "ИГ"

Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам условно бывшую студентку из Дагестана Викторию Будайханову. Девушка обвинялась в террористической деятельности. Об этом сообщили РИА Новости.

После оглашения приговора Виктория Буйдаханова была освобождена из-под стражи в зале суда. Как осужденная условно, она обязана встать на учет по месту жительства и не менять место проживания, отмечаться дважды в месяц в федеральной службе исполнения наказаний. Кроме того, ей запрещено выходить из дома с 21.00 до 7.00, участвовать в политических сборах и митингах, выезжать за пределы территории муниципального образования по месту проживания.

Напомним, Будайхановой грозило от 10 до 20 лет колонии строгого режима. Гособвинитель просил суд приговорить девушку к восьми годам тюрьмы.

По версии следствия, в период с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ. Судя по обвинительному заключению, Будайханова перешла сирийскую границу и была доставлена в лагерь для женщин под Раккой. Девушка дала клятву верности лидеру ИГ Абу Бакру, а затем ей подобрали мужа - ассистента хирурга, от которого у нее родилась дочь. Вместе с ним, как считает прокурор, Будайханова лечила боевиков. После гибели супруга она опять вышла замуж за уроженца Махачкалы и родила сына. Сейчас дочь живет в Москве, а сын с отцом в Сирии. Будайханова признала свою вину частично. Сказала, что была на войне, но отрицала, что оказывала медицинскую помощь боевикам.

Прокурор в ходе прений изменил статью "участие в террористической организации" и попросил признать Будайханову виновной по менее тяжкой статье - "участие в вооруженном формировании".